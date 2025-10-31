Социолог рассказал о возможном конфликте между поляками и украинцами

Социолог Садура: неприязнь поляков к украинцам может привести к расправам

Негативное отношение поляков к украинским беженцам может привести к расправам. Об этом пишет издание Onet со ссылкой на заявления социолога Пшемыслава Садуры.

«Невооруженным глазом видно, что отношение к украинцам в польском обществе меняется. <…> Неприязнь к украинцам может принять такую форму, что их начнут линчевать», — сказал он.

По словам социолога, среди поляков становится популярным мнение, что приезжие украинцы разоряют Польшу, получая легкий доступ к госуслугам.

В конце сентября президент Польши Кароль Навроцкий внес в сейм законопроект, предусматривающий увеличение минимального срока проживания для получения гражданства с трех до 10 лет.

До этого Навроцкий подписал закон о продлении специального статуса и помощи для украинских беженцев. Помимо этого польский лидер подписал документ о прекращении выплат пособий для неработающих иностранцев.

В конце августа пресс-секретарь кабинета министров Адам Шлапка заявлял, что в Польше готовы отменить все социальные выплаты неработающим иностранцам. Это касалось не только граждан Украины, проживающих на территории страны, но и других, которые получают соцвыплаты в качестве беженцев, но не работают и не делают отчисления в Фонд социального страхования.

Ранее в Еврокомиссии заявили об обязанности обеспечивать беженцев с Украины.