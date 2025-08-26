На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Еврокомиссии заявили об обязанности стран ЕС обеспечивать беженцев с Украины

ЕК: Евросоюз обязан обеспечивать украинских беженцев до марта 2027 года
true
true
true
close
РИА Новости

Государства Евросоюза должны обеспечивать беженцев с Украины до марта 2027 года в рамках механизма временной защиты. Об этом заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Маркус Ламмер, передает РИА Новости.

«В целом, механизм временной защиты был продлен до марта 2027 года, и страны обязаны обеспечивать украинских беженцев, но размеры и формы поддержки различаются от страны к стране», — подчеркну он.

Польша перестанет платить пособие и предоставлять бесплатное медобслуживание неработающим украинским беженцам — вето на соответствующий закон наложил президент Кароль Навроцкий. По его словам, оказываемая соцподдержка ставит украинцев «в привилегированное положение» по отношению к полякам. В правительстве пояснили, что из-за вето Варшава также больше не сможет оплачивать спутниковый интернет Starlink для Украины. Кроме того, Навроцкий предложил запретить выдачу польского гражданства «бандеровцам» и приравнять их символику к фашистской. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее больше половины иностранцев в Чехии оказались украинцами.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами