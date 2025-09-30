В Польше предложили увеличить срок получения гражданства до 10 лет

Навроцкий предложил увеличить срок получения гражданства Польши с 3 до 10 лет

Президент Польши Кароль Навроцкий внес на рассмотрение в Сейм проект закона об увеличении минимального срока проживания в стране, необходимого для получения гражданства республики — с 3 до 10 лет. Об этом говорится в сообщении на сайте канцелярии польского лидера.

Законопроект предусматривает увеличение минимального срока непрерывного проживания в Польше — на основании вида на жительство, вида на жительство долгосрочного резидента Евросоюза (ЕС) или права на постоянное проживание, — необходимого для признания иностранца гражданином Польши.

26 сентября Навроцкий подписал закон о продлении специального статуса и помощи для украинских беженцев. Помимо этого польский лидер подписал документ о прекращении выплат пособий для неработающих иностранцев.

В конце августа пресс-секретарь кабинета министров Адам Шлапка заявлял, что в Польше готовы отменить все социальные выплаты неработающим иностранцам. Это касалось не только граждан Украины, проживающих на территории страны, но и других, которые получают соцвыплаты в качестве беженцев, но не работают и не делают отчисления в Фонд социального страхования.

Ранее в Еврокомиссии заявили об обязанности обеспечивать беженцев с Украины.