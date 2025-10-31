Число погибших после опрокидывания плавкрана в Севастополе увеличилось

ТАСС: в результате опрокидывания плавкрана в Севастополе погибли три человека

Число погибших в результате крушения плавучего крана в Севастополе увеличилось до трех. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на правоохранителей.

«Число погибших в деле об опрокидывании плавучего крана в Севастополе увеличилось до трех», — сказали агентству.

27 октября в Севастополе на территории Морского завода опрокинулся плавучий кран. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в результате инцидента пострадали более 20 человек. По его словам, происшествие стало результатом нештатной ситуации.

На месте инцидента работали экстренные и спасательные службы. Глава города отмечал, что точные причины случившегося будут установлены специалистами, для чего уже сформирована специальная комиссия по расследованию.

Позже стало известно, что после случившегося в Южной бухте произошло значительное загрязнение нефтепродуктами. Следственный комитет региона возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности.

Специалисты Росприроднадзора совместно с сотрудниками ФГБУ «ЧерАзтехмордирекция» провели отбор проб морской воды для определения концентрации загрязняющих веществ. В настоящее время в бухте ведутся работы по ликвидации последствий загрязнения.

Ранее сообщалось, что плавкран в Севастополе не был введен в эксплуатацию.