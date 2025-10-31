Семьи погибших операторов систем РЭБ в новых регионах получат 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении расширенных социальных гарантий разработчикам и операторам роботизированных систем и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), задействованным в Донбассе и Новороссии, а также членам их семей. Соответствующий документ был опубликован 31 октября на официальном портале правовой информации.

Указ приобрел юридическую силу с момента его подписания.

30 октября уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила рассмотреть возможность осуществления всех полагающихся выплат военнослужащим, получившим ранения в зоне проведения специальной военной операции (СВО), до их демобилизации. Помимо этого, она выразила мнение о целесообразности введения дополнительных льгот для участников СВО, получивших инвалидность, но решивших продолжить службу.

Власти Челябинской области приняли решение об увеличении финансовой поддержки для новобранцев, участвующих в специальной военной операции. Согласно новым условиям, контрактники, заключившие контракт в Челябинской области, смогут получить из регионального бюджета до 2,4 миллиона рублей. Прежде максимальная сумма выплаты составляла 1,5 миллиона рублей.

Ранее в российском регионе контрактникам СВО подняли выплаты почти до трех миллионов рублей.