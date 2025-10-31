На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Семьи погибших операторов систем РЭБ в новых регионах получат 5 млн рублей

Путин подписал указ о выплатах разработчикам робототехники в новых регионах
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении расширенных социальных гарантий разработчикам и операторам роботизированных систем и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), задействованным в Донбассе и Новороссии, а также членам их семей. Соответствующий документ был опубликован 31 октября на официальном портале правовой информации.

Указ приобрел юридическую силу с момента его подписания.

30 октября уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила рассмотреть возможность осуществления всех полагающихся выплат военнослужащим, получившим ранения в зоне проведения специальной военной операции (СВО), до их демобилизации. Помимо этого, она выразила мнение о целесообразности введения дополнительных льгот для участников СВО, получивших инвалидность, но решивших продолжить службу.

Власти Челябинской области приняли решение об увеличении финансовой поддержки для новобранцев, участвующих в специальной военной операции. Согласно новым условиям, контрактники, заключившие контракт в Челябинской области, смогут получить из регионального бюджета до 2,4 миллиона рублей. Прежде максимальная сумма выплаты составляла 1,5 миллиона рублей.

Ранее в российском регионе контрактникам СВО подняли выплаты почти до трех миллионов рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами