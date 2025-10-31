Суд продлил меру пресечения Ирине Чемезовой

Суд Свердловской области продлил срок домашнего ареста супруге бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова Ирине. Об этом сообщает в Telegram-канале Объединенная пресс-служба судов региона.

«По итогам рассмотрения суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил обвиняемой срок домашнего ареста по 1 декабря 2025 года. И. Чемезова обязана соблюдать ранее установленные судом запреты», — говорится в сообщении.

Уточняется, что постановление суда пока не вступило в силу. На обжалование у сторон есть три дня, заключили в пресс-службе.

30 сентября Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил Чемезова в СИЗО до 15 ноября. По версии следствия, бывший чиновник участвовал в согласовании завышенных тарифов коммунальных услуг компании «Облкоммунэнерго». Адвокат Чемезова ходатайствовал о домашнем аресте в связи с проблемами со здоровьем подсудимого, однако суд ему отказал.

Свою вину Чемезов не признал. На заседании он заявил, что обладает активной гражданской позицией и воспитывает детей. Бывший чиновник подчеркнул, что его семья патриотична, в частности, сам он участвовал в гуманитарной деятельности, помогал бойцам СВО.

