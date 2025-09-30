Появились подробности о деле бывшего вице-губернатора Свердловской области

РИА: Чемезов проходит в одном уголовном деле с Бобровым и Черных

Бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов проходит по одному уголовному делу с бизнесменом и бенефициаром «Корпорации СТС» Алексеем Бобровым и председателем совета директоров Татьяной Черных. Об этом РИА Новости рассказала адвокат Чемезова Мария Кирилова.

Накануне Чемезова доставили в следственный изолятор.

На прошлой неделе силовики провели обыски в Москве, в результате чего были задержаны бенефициар «Облкоммунэнерго» бизнесмен Алексей Бобров и председатель совета директоров «Корпорации СТС» Татьяна Черных.

29 сентября Чемезова задержали в Екатеринбурге. По версии следствия, он участвовал в согласовании завышенных тарифов коммунальных фирм, связанных с компанией «Облкоммунэнерго». Своей вины мужчина не признал. Защита настаивает на его невиновности и требует выпустить из-под стражи по медицинским показаниям. Вскоре после задержания вице-губернатору Свердловской области стало плохо, его увезли в больницу на скорой. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Чемезов отверг обвинения в мошенничестве.