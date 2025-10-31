На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жителя Санкт-Петербурга оштрафовали за сине-желтый значок

РИА: петербуржец из-за сине-желтого значка получил штраф за дискредитацию ВС РФ
true
true
true
close
Shutterstock

Петербуржца Михаила Пушницкого оштрафовали на 30 тысяч за дискредитацию российской армии из-за сине-желтого значка. Об этом пишет РИА Новости.

«Пушницкому назначено наказание в виде 30 тысяч рублей штрафа по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ», – сказала руководитель объединенной пресс-службы судов Северной столицы Дарья Лебедева.

Как уточняет агентство, ссылаясь на источник, Пушницкому 78 лет. Его задержали во время акции памяти жертв политических репрессий на Левашовском мемориальном кладбище.

Причиной задержания, под данным журналистов, стал значок сине-желтого цвета в виде флага Украины с надписью «Мир Украине», который он демонстрировал «неопределенному кругу лиц».

Агентство отмечает, что официального подтверждения этих данных нет.

28 октября Ленинский суд Санкт-Петербурга оштрафовал на такую же сумму по этой же статье уличную певицу Диану Логинову (Наоко). Инцидент с певицей Наоко произошел 13 октября, когда она собрала толпу, исполняя песни, в том числе иностранных агентов.

Ранее жителя Москвы одновременно обвинили в приставаниях к ребенку и дискредитации российских войск.

