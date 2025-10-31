Жителя Санкт-Петербурга оштрафовали за сине-желтый значок

Петербуржца Михаила Пушницкого оштрафовали на 30 тысяч за дискредитацию российской армии из-за сине-желтого значка. Об этом пишет РИА Новости.

«Пушницкому назначено наказание в виде 30 тысяч рублей штрафа по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ», – сказала руководитель объединенной пресс-службы судов Северной столицы Дарья Лебедева.

Как уточняет агентство, ссылаясь на источник, Пушницкому 78 лет. Его задержали во время акции памяти жертв политических репрессий на Левашовском мемориальном кладбище.

Причиной задержания, под данным журналистов, стал значок сине-желтого цвета в виде флага Украины с надписью «Мир Украине», который он демонстрировал «неопределенному кругу лиц».

Агентство отмечает, что официального подтверждения этих данных нет.

28 октября Ленинский суд Санкт-Петербурга оштрафовал на такую же сумму по этой же статье уличную певицу Диану Логинову (Наоко). Инцидент с певицей Наоко произошел 13 октября, когда она собрала толпу, исполняя песни, в том числе иностранных агентов.

Ранее жителя Москвы одновременно обвинили в приставаниях к ребенку и дискредитации российских войск.