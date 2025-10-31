Эксперт по кадрам рассказала, как могут наказать за прогул рабочей субботы

Эксперт по кадрам Санина напомнила о наказании за пропуск рабочей субботы

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина предупредила, к чему может привести пропуск рабочей субботы без уважительной причины. Ее слова передает РИА Новости.

Она отметила, что на этой неделе граждан РФ ожидает первая шестидневная рабочая неделя в 2025 году, которая окончится тремя выходными подряд.

Пропуск рабочей субботы без уважительной причины, согласно Трудовому кодексу РФ, будет расцениваться как прогул и может повлечь дисциплинарное взыскание, то есть замечание, выговор или увольнение, или лишение премии, если это предусмотрено локальными актами, пояснила Санина.

До этого председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что последняя рабочая неделя в этом году будет двухдневной — рабочими днями станут понедельник и вторник. Среда, 31 декабря, будет предновогодним выходным днем.

