Эксперт по кадрам рассказала, как могут наказать за прогул рабочей субботы

Эксперт по кадрам Санина напомнила о наказании за пропуск рабочей субботы
Depositphotos

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина предупредила, к чему может привести пропуск рабочей субботы без уважительной причины. Ее слова передает РИА Новости.

Она отметила, что на этой неделе граждан РФ ожидает первая шестидневная рабочая неделя в 2025 году, которая окончится тремя выходными подряд.

Пропуск рабочей субботы без уважительной причины, согласно Трудовому кодексу РФ, будет расцениваться как прогул и может повлечь дисциплинарное взыскание, то есть замечание, выговор или увольнение, или лишение премии, если это предусмотрено локальными актами, пояснила Санина.

До этого председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что последняя рабочая неделя в этом году будет двухдневной — рабочими днями станут понедельник и вторник. Среда, 31 декабря, будет предновогодним выходным днем.

Ранее россиянам рассказали, где можно недорого отдохнуть на новогодних каникулах.

