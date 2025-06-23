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На Камчатке сообщили о снижении численности молоди горбуши

На Камчатке ученые зафиксировали снижение численности молоди горбуши
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Shutterstock

На Камчатке ученые зафиксировали, что количество молоди горбуши, мигрирующей из нерестовых рек в море, снизилось в трех реках на западе и востоке полуострова. Об этом сообщили ТАСС в Камчатском филиале Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Там заявили, что работы по учету численности покатной молоди ведутся на пяти реках на западе Камчатки и на двух на востоке.

«Первые результаты показывают относительно невысокий уровень численности покатников горбуши от нереста родителей в 2024 году. В пяти реках количество скатывающейся молоди ниже показателей предыдущих лет», — сказали в учреждении.

В филиале института также сообщили, что текущим летом ученые осуществляют учет и покатной молоди кеты. Работы продлятся до конца июня, что позволит спрогнозировать уровень вылова лососей на побережьях Камчатки в ближайшие годы.

1 июня на Камчатке началась лососевая путина, планируется добыть около 200 тыс. тонн лосося. Камчатский край является лидером в России по добыче лососевых пород рыб.

До этого ученые Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины установили, что радужная форель, выращенная в пресноводных водоемах, меньше подвержена инфекционным заболеваниям, чем атлантический лосось из морских хозяйств.

Ранее стало известно, сколько рыбы выловили в России в 2024 году.

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