На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На табло российского аэропорта заметили рейс в Нью-Йорк

На табло в саратовском аэропорту «Гагарин» заметили рейс в Нью-Йорк
true
true
true
close
Telegram-канал Саратов: Открылось/Закрылось

На табло саратовского аэропорта «Гагарин» около десяти утра 30 октября заметили международный рейс в Нью-Йорк (США). Об этом сообщает «Глушь медиа».

На табло было указано, что вылет в Нью-Йорк задерживается до 16:30.

Пресс-служба авиагавани объяснила это явление тестированием табло.

«В аэропорту проводилось тестирование информационной системы, отвечающей за работу информационных табло. Для целей тестирования на одном из табло был выведен несуществующий рейс», — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что тестирование не оказало влияния на работу аэропорта.

28 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона отмечает, что возобновление прямого авиасообщения с Соединенными Штатами сегодня не находится в приоритете Вашингтона.

27 октября замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что российская сторона добивается от США ответа на свои идеи по возобновлению авиасообщения, но движения по этому вопросу нет.

Ранее в АТОР оценили сроки запуска прямых перелетов между Россией и США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами