На табло российского аэропорта заметили рейс в Нью-Йорк

На табло в саратовском аэропорту «Гагарин» заметили рейс в Нью-Йорк

На табло саратовского аэропорта «Гагарин» около десяти утра 30 октября заметили международный рейс в Нью-Йорк (США). Об этом сообщает «Глушь медиа».

На табло было указано, что вылет в Нью-Йорк задерживается до 16:30.

Пресс-служба авиагавани объяснила это явление тестированием табло.

«В аэропорту проводилось тестирование информационной системы, отвечающей за работу информационных табло. Для целей тестирования на одном из табло был выведен несуществующий рейс», — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что тестирование не оказало влияния на работу аэропорта.

28 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона отмечает, что возобновление прямого авиасообщения с Соединенными Штатами сегодня не находится в приоритете Вашингтона.

27 октября замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что российская сторона добивается от США ответа на свои идеи по возобновлению авиасообщения, но движения по этому вопросу нет.

Ранее в АТОР оценили сроки запуска прямых перелетов между Россией и США.