Лавров рассказал о позиции США по возобновлению авиасообщения с Россией

Россия отмечает, что возобновление прямого авиасообщения с США сегодня не находится в приоритете Вашингтона. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам пленарного заседания высокого уровня Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает ТАСС.

Глава ведомства отметил, что Россия заинтересована в возобновлении прямого авиасообщения. По его словам, Москва предложила данную идею еще во время первых контактов в начале 2025 года.

«Пока из наших разговоров с американскими коллегами ощущаем, что это не их приоритет», — сказал Лавров.

Накануне заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что российская сторона добивается от США ответа на свои идеи по возобновлению авиасообщения, но движения по этому вопросу пока нет. Также замминистра отметил, что Москва требует от Вашингтона «безусловного возвращения незаконно арестованной собственности, защищенной дипломатическим иммунитетом».

Ранее в АТОР оценили сроки запуска прямых перелетов между Россией и США.