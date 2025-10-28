На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лавров рассказал о позиции США по возобновлению авиасообщения с Россией

Лавров: Россия ощущает нежелание США возобновлять авиасообщение
true
true
true
close
Maxim Shemetov/Pool/Reuters

Россия отмечает, что возобновление прямого авиасообщения с США сегодня не находится в приоритете Вашингтона. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам пленарного заседания высокого уровня Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает ТАСС.

Глава ведомства отметил, что Россия заинтересована в возобновлении прямого авиасообщения. По его словам, Москва предложила данную идею еще во время первых контактов в начале 2025 года.

«Пока из наших разговоров с американскими коллегами ощущаем, что это не их приоритет», — сказал Лавров.

Накануне заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что российская сторона добивается от США ответа на свои идеи по возобновлению авиасообщения, но движения по этому вопросу пока нет. Также замминистра отметил, что Москва требует от Вашингтона «безусловного возвращения незаконно арестованной собственности, защищенной дипломатическим иммунитетом».

Ранее в АТОР оценили сроки запуска прямых перелетов между Россией и США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами