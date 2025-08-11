На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин съел свертки с наркотиками, испугавшись полицейских, и сам вызвал скорую помощь

В Севастополе мужчина съел свертки с наркотиками, испугавшись полицейских
Haggardous50000/Shutterstock

В Севастополе 37-летний мужчина запаниковал, увидев полицейских, и проглотил свертки с наркотиками. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Ранее судимый житель Иркутска приехал в Севастополь и приобрел там свертки с наркотиком альфа-PVP. Забрав «закладку», он сел в такси и поехал домой, однако водитель нарушил ПДД и их остановили сотрудники ГАИ.

Запаниковав, пассажир такси с криминальным грузом не придумал ничего лучше, чем проглотить свертки с наркотиками. Позже он понял, что совершил ошибку, и вызвал скорую помощь.

Медики извлекли инородные тела, после чего передали информацию в наркоконтроль. Общая масса наркотика в свертках составила более грамма, что является крупным размером. Возбуждено уголовное дело, теперь мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее в Петербурге собака нашла и проглотила пакетик с мефедроном во время прогулки.

