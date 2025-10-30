На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд отложил рассмотрение дела об афере с квартирой Долиной

true
true
true
close
Анатолий Медведь/Фотохост-агентство РИА Новости

Балашихинский суд Московской области в третий раз отложил рассмотрение уголовного дела об афере с квартирой Ларисы Долиной. Об этом сообщает РИА Новости.

«Отложить судебное заседание на 6 ноября в 11:00», — говорится в сообщении.

Отмечается, что трех фигурантов дела не доставили на заседание.

До этого сообщалось, что одна из обвиняемых по уголовному делу о мошенничестве с квартирой артистки звонила ей якобы от имени ректора вуза. Из судебных документов следует, что впоследствии с певицей связался неизвестный мужчина, представившийся сотрудником безопасности института. Он сообщил артистке, что с ней свяжется якобы сотрудник ФСБ России для уточнения некоторых вопросов.

В сентябре суд подтвердил, что ставшая жертвой мошенников певица Лариса Долина является истинным владельцем элитной квартиры в Хамовниках, которую она ранее по указке мошенников продала матери-одиночке Полине Лурье по заниженной стоимости. Адвокат Лурье заверила, что женщина продолжит борьбу. При этом на вопрос, удастся ли ей вернуть деньги в случае неудачи, защитница покачала головой. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее покупательница жилья Долиной обжаловала передачу квартиры певице.

