Покупательница жилья Долиной обжаловала передачу квартиры певице

Покупательница квартиры российской певицы Ларисы Долиной Полина Лурье обжаловала в кассационном порядке судебное решение о признании недействительной сделки купли-продажи жилья певицы. Об этом пишет РИА Новости.

«Зарегистрирована кассационная жалоба по гражданскому административному делу Лурье П.А»,— говорится в данных суда, имеющихся в распоряжении агентства.

До этого сообщалось, что одна из обвиняемых по уголовному делу о мошенничестве с квартирой артистки звонила ей якобы от имени ректора вуза. Из судебных документов следует, что впоследствии с певицей связался неизвестный мужчина, представившийся сотрудником безопасности института. Он сообщил артистке, что с ней свяжется якобы сотрудник ФСБ России для уточнения некоторых вопросов

В сентябре суд подтвердил, что ставшая жертвой мошенников певица Лариса Долина является истинным владельцем элитной квартиры в Хамовниках, которую она ранее по указке мошенников продала матери-одиночке Полине Лурье по заниженной стоимости. Адвокат Лурье заверила, что женщина продолжит борьбу. При этом на вопрос, удастся ли ей вернуть деньги в случае неудачи, защитница покачала головой. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее фигурант дела о мошенничестве с квартирой Долиной не успел на СВО до суда.