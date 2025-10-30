В российском городе ввели ограничения на работу аэропорта

Аэропорт Грабцево в Калуге приостановил прием и отправку самолетов. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Пост был опубликован в 12:18 мск.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — подчеркивается в заявлении.

Ночью и утром 30 октября в нескольких российских аэропортах ввели ограничения на прием и отправку самолетов. В том числе временно не работали воздушные гавани в Нижнекамске, Владикавказе, Магасе и Грозном. В настоящее время они принимают и отправляют самолеты в штатном режиме.

По данным министерства обороны РФ, в течение ночи над регионами страны сбили 170 украинских дронов. Больше всего целей — 48 — перехватили в Брянской области. В Воронежской области уничтожили 21 беспилотник, в Нижегородской области — 16, в Калужской области — 15, в Ростовской области — 14, в Курской области — 10. По девять летательных аппаратов ликвидировали в столичном регионе и Тульской области, по пять — в Рязанской, Новгородской и Волгоградской областях, по четыре — в Крыму, Орловской и Белгородской областях. Единичную цель нейтрализовали в Липецкой области.

Ранее пресс-секретарь Росавиации несколько часов провел в самолете из-за ограничений в аэропортах.