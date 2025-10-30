Минобороны сообщило о перехвате 170 украинских дронов над регионами России за ночь

Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 170 украинских беспилотников самолетного типа над 15 регионами. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

По данным ведомства, в Брянской области сбито 48 БПЛА, в Воронежской — 21, в Нижегородской — 16, в Калужской — 15, в Ростовской — 14, в Курской — 10. В Московской области сбили девять дронов, из них шесть направлялись к столице.

Кроме того, девять беспилотников уничтожены над Тульской областью, по пять — над Рязанской, Волгоградской и Новгородской, по четыре — над Белгородской, Орловской областями и республикой Крым, а также один — над Липецкой областью.

В ночь на 30 октября несколько взрывов раздалось в небе над городом Борисоглебском в Воронежской области. Громкие звуки были слышны около 1:30 на окраине и в северной части населенного пункта. Взрывы сопровождались сигналом воздушной тревоги. В небе были видны вспышки.

Ранее жители Рязани сообщили о взрывах в городе.