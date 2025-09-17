Убивший свою жену — майора полиции мужчина ушел на СВО

В Нижнем Новгороде мужчина признался в убийстве жены-майора и ушел на СВО

Признавшийся в убийстве своей жены, майора полиции Ольги Молодченковой, нижегородец Андрей Молодченков ушел на СВО. Об этом пишет NN.RU.

В Автозаводском районном суде сообщили журналистам, что судебный процесс в отношении Молодченкова был приостановлен.

Инцидент произошел осенью 2024 года. Пара находилась в процессе развода. Вечером 25 октября Андрей подошел к машине бывшей супруги, когда она собиралась поехать домой. После этого он проник в автомобиль и нанес женщине несколько ножевых ранений в грудь. Затем он закопал ее тело в безлюдном месте на берегу Оки у Стригинского моста. Об убийстве Ольги первой узнала ее мать, которая увидела кровь в автомобиле. Вскоре после этого полицейские задержали Андрея Молодченкова и он признался в содеянном, а также показал место, в котором спрятал останки бывшей жены.

Известно, что причиной развода Молодченковых стало то, что Андрей завел любовницу. В ходе бракоразводного процесса пара спорила из-за раздела имущества — трехкомнатной квартиры и двух гаражей.

