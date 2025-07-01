Россиянин соврал, что убил жену, чтобы переночевать в изоляторе после ссоры с ней

В Алтайском крае мужчина ради ночлега в изоляторе соврал, что убил жену

В Алтайском крае мужчина соврал полиции, что убил жену, чтобы переночевать в изоляторе. Об этом сообщает управление по обеспечению деятельности мировых судей региона.

Инцидент произошел после семейного конфликта — житель Суетского района позвонил по номеру 112 и ложно заявил о якобы убийстве жены, чтобы полиция забрала его в изолятор и он там переночевал. Как пояснил мужчина, он хотел избежать возвращения домой после ссоры с супругой.

Суд установил, что реального преступления не совершалось. Жена подтвердила, что конфликт ограничился словесной перепалкой. Учитывая признание вины и раскаяние, мировой судья назначил мужчине наказание по статье 19.13 КоАП РФ — штраф в тысячу рублей за заведомо ложный вызов спецслужб.

Ранее в Ростове муж угрожал жене гранатой.