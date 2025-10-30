На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине началось заседание суда по иску о запрете УПЦ

Адвокат Чекман: в Киеве началось первое заседание суда по иску о запрете УПЦ
Kai Pfaffenbach/Reuters

Судебный процесс по иску о запрете Украинской православной церкви (УПЦ Московского патриархата) начался в Киеве. Об этом сообщил представляющий интересы УПЦ адвокат Никита Чекман на странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, судебный процесс должен был начаться еще 30 сентября, однако был отложен на месяц. Причиной переноса послужила болезнь судьи.

Иск о запрете УПЦ был подан в конце августа Государственной службой по этнополитике и свободе совести на основании закона, который был инициирован Владимиром Зеленским и принят летом 2024 года.

До этого сообщалось, что эксперты из Управления верховного комиссара ООН по правам человека обеспокоены гонениями на Украинскую православную церковь, которые ограничивают свободу вероисповедания и религиозной практики.

По словам экспертов международного ведомства, вопрос о предполагаемых связях Украинской православной церкви с Московским патриархатом, который в настоящее время находится под судебным контролем, ограничивает свободу вероисповедания и религиозной практики.

12 сентября сотрудники СБУ задержали настоятеля храма УПЦ в Сумской области. Протоиерея обвинили по статье о распространении информации о перемещении, движении или расположении украинских войск. Спецслужба утверждает, что в ходе обысков у священника обнаружили пророссийскую литературу.

Ранее на Украине священника мобилизовали во время отпевания бойца.

