МИД России заявил о «кампании лжи» вокруг якобы похищенных украинских детей

Дарчиев: СМИ Запада тиражируют ложь о якобы похищенных во время СВО детях

Западные СМИ специально распространяют ложные утверждения о сотнях тысяч детей, «похищенных» во время специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил глава диппредставительства России в США Александр Дарчиев в распространенном посольством заявлении.

Дипломат отметил, что Москва готова к сотрудничеству с США по вопросам воссоединения детей и семей из России и с Украины.

Дарчиев также прокомментировал инициативу американских сенаторов Линдси Грэма и Брайана Шаца о проведении слушаний по заявлениям о похищении Россией украинских детей. По словам главы диппредставительства, данная кампания является провокацией «известного русофоба Грэма», заказанная Киевом, и является «прикрытием» совершаемых ВСУ преступлений против мирного населения Донбасса.

«Любое участие России в подобных предвзятых слушаниях исключено», – заключили в диппредставительстве.

До этого сообщалось, что комитет сената США по международным делам готовит пакет антироссийских законопроектов. Один из законопроектов предполагает наделение России статусом государства — спонсора терроризма из-за якобы имевшего места «похищения украинских детей».

