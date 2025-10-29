На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Бразилии подтвердили гибель 132 человек в результате операции полиции

РИА Новости: омбудсмен подтвердил гибель 132 человек в Рио-де-Жанейро
В Бразилии омбудсмен штата Рио-де-Жанейро подтвердил гибель 132 человек в результате операции полиции против банды «Красная команда». Об этом рассказали РИА Новости в его офисе.

«Последние актуальные данные: 132 погибших», — уточнил источник.

28 октября более двух с половиной тысяч сотрудников правоохранительных органов приняли участие в операции по задержанию членов бразильской банды «Красная команда» в фавелах на севере Рио-де-Жанейро. Силовики прибыли в районы, контролируемые преступниками, чтобы исполнить 100 ордеров на арест, однако столкнулись с ожесточенным сопротивлением.

29 октября губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудиу Кастро заявил, что полицейская операция против бандитов в фавелах была успешной, несмотря на то, что в результате случившегося погибли десятки человек.

Ранее люди пострадали при стрельбе в здании иммиграционной полиции США.

