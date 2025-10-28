На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Полиция Рио-де-Жанейро задержала 55 членов наркомафии

Более 2,5 тыс. силовиков в Бразилии задействовали в операции против наркоторговцев
Более 2,5 тыс. сотрудников правоохранительных органов в бразильском Рио-де-Жанейро приняли участие в операции по задержанию членов местных банд наркоторговцев. Об сообщает портал G1.

В северных районах Рио-де-Жанейро — комплексах Алемао и Пенья — развернулась масштабная операция «Сдерживание» против так называемой «Команды Вермелью» (CV). В ответ на штурм наркоторговцы открыли огонь и подожгли баррикады, что привело к стрельбе, пишет издание. Гражданская полиция также заявила, что в ответ на штурм преступники запускали бомбы с беспилотников.

По информации издания, по меньшей мере 2500 сотрудников службы безопасности Рио-де-Жанейро выехали на вызов, чтобы исполнить 100 ордеров на арест. В итоге в столкновения с полицией не удалось спасти не менее 20 человек, из них — 18 подозреваемых и двое сотрудников гражданской полиции. 55 человек задержаны.

Как отмечается, сегодня все учебные заведения и медицинские центры города закрыты. Это последний этап операции «Сдерживание» — продолжающейся инициативы правительства штата по борьбе с распространением наркотиков в Рио-де-Жанейро.

