Глава Рио-де-Жанейро назвал успешной операцию в фавелах на фоне гибели людей

Полицейская операция против бандитов в фавелах штата Рио-де-Жанейро была успешной, заявил губернатор региона Клаудиу Кастро, несмотря на то, что в результате случившегося погибли десятки людей. Об этом сообщает бразильское издание O Globo.

«Операция была удачной, среди жертв у нас были только полицейские», — высказался глава штата.

По данным газеты, в результате операции погибли как минимум 124 человека, включая четверых сотрудников полиции. Отмечается, что во время выступления Кастро в местный институт судебной медицины доставили на опознание 60 тел граждан, погибших при перестрелке полицейских с бандитами.

28 октября более 2,5 тыс. сотрудников правоохранительных органов приняли участие в операции по задержанию членов бразильской банды «Красная команда» в фавелах на севере Рио-де-Жанейро. Силовики прибыли в районы, контролируемые преступниками, чтобы исполнить 100 ордеров на арест, однако столкнулись с ожесточенным сопротивлением.

Ранее сообщалось, что в Бразилии банды наркоторговцев отбиваются от полиции с помощью беспилотников.