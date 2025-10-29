«Проснулись и пошли делать дела дальше»: житель Ямайки – о последствиях урагана «Мелисса»

Ураган «Мелисса», обрушившийся ночью на Ямайку, снес дома и больницы на части острова и затопил город Порт-Мария. Об этом «Газете.Ru» заявил местный житель, автор YouTube-канала «Русские на Ямайке» Ден, отметив, что ямайцы не придали торнадо большого значения.

«Дела у нас более-менее, потому что в 60 километрах от нас этот ураган прошел, то есть его эпицентр. Особых разрушений у нас нет. Сильно пострадала левая часть острова, там снесло больницы, дома. Мы просто живем в округе Порт-Мария, но мы на горах, и нас спасло это от затопления, потому что Порт-Мария вчера плавала с метровой глубиной воды. В принципе, более-менее нормально остальное все. Ураган ушел, ямайцы проснулись и пошли делать свои дела дальше», — сказал он.

28 октября ураган «Мелисса» вплотную подошел к южному побережью Ямайки. Согласно оценкам Национального центра США, ураган достигал максимальной пятой категории по шкале Саффира — Симпсона и мог стать крупнейшим торнадо за всю историю острова — его скорость достигала 282 км/ч.

Житель Ямайки рассказывал «Газете.Ru», что местные покупают немного продуктов на время торнадо, причем не первой необходимости, и не паникуют из-за особенностей менталитета.

Позднее стало известно, что ураган «Мелисса» ослабел до четвертой категории и стал смещаться от Ямайки в сторону Кубы.

Ранее сообщалось, что обрушившийся на Карибский бассейн ураган стал самым мощным за 90 лет.