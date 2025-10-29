На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фигурант дела о подрыве автомобиля полковника в Москве признал вину

Обвиняемый в подрыве автомобиля полковника в Москве признал вину
ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Бывший аналитик банка данных «ТВС Узбекистан» Евгений Серебряков (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), обвиняемый в подрыве машины с офицером в Москве, признал вину. Об этом сообщает ТАСС.

«Признаю себя в полном объеме виновным. Но мог бы довести свой умысел до конца, если бы приложил больше усилий», — сказал Серебряков.

19 сентября он заявил, что планировал сначала взорвать автомобиль сотрудника Следственного комитета.

Согласно материалам дела, Серебряков вместе с другими участниками преступной группы решили совершить теракт на территории Москвы в 2024 году. Первой целью они выбрали сотрудника СК, расследовавшего уголовные дела против украинских властей. Мужчина подложил взрывчатку под днищем автомобиля участника спецоперации. В результате взрыва ранения получили военный и его супруга.

24 июля сообщалось, что на севере Москвы взорвался внедорожник, который принадлежал офицеру Генерального штаба Вооруженных сил России Андрею Торгашову.

Серебряков успел уехать в Турцию. Там его задержали и экстрадировали в Россию.

Ранее силовики предотвратили покушение на высокопоставленного военного в Москве.

