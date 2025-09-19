На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стала известна первая цель террориста, подорвавшего авто офицера в Москве

Обвиняемый в подрыве офицера в Москве Серебряков хотел напасть на сотрудника СК
true
true
true
close
ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Евгений Серебряков (на фото), обвиняемый в подрыве машины с офицером в Москве, планировал сначала взорвать автомобиль сотрудника Следственного комитета. Об этом СК сообщил в своем Telegram-канале.

В ходе расследования стало известно, что Серебряков вместе с другими участниками преступной группы решили совершить теракт на территории Москвы в 2024 году. Первой целью они выбрали сотрудника СК, расследовавшего уголовные дела против украинских властей.

Для реализации преступления они подготовили план, согласно которому Серебряков должен был следить за автомобилем следователя, изучить его распорядок и забрать детали для самодельной взрывчатки из тайника. После этого планировалось заложить бомбу под машину потенциальной жертвы вместе с маячком, однако реализовать план до конца террористы не смогли.

После этого мужчина расположил взрывчатку под днищем автомобиля участника спецоперации. В результате взрыва ранения получили военный и его супруга.

24 июля на севере Москвы взорвался внедорожник, который принадлежал офицеру Генерального штаба Вооруженных сил России Андрею Торгашову. По данным министерства внутренних дел РФ, исполнитель взрыва установил взрывное устройство под днище автомобиля и дистанционно его активировал.

Серебряков успел уехать в Турцию. Там мужчина был задержан и экстрадирован в Россию, где его обвиняют по двум статьям — в покушении и незаконном обороте оружия. Подробности того громкого дела — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Нальчике завели дело на несовершеннолетнего террориста, напавшего на сотрудника ДПС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами