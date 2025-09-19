Стала известна первая цель террориста, подорвавшего авто офицера в Москве

Обвиняемый в подрыве офицера в Москве Серебряков хотел напасть на сотрудника СК

Евгений Серебряков (на фото), обвиняемый в подрыве машины с офицером в Москве, планировал сначала взорвать автомобиль сотрудника Следственного комитета. Об этом СК сообщил в своем Telegram-канале.

В ходе расследования стало известно, что Серебряков вместе с другими участниками преступной группы решили совершить теракт на территории Москвы в 2024 году. Первой целью они выбрали сотрудника СК, расследовавшего уголовные дела против украинских властей.

Для реализации преступления они подготовили план, согласно которому Серебряков должен был следить за автомобилем следователя, изучить его распорядок и забрать детали для самодельной взрывчатки из тайника. После этого планировалось заложить бомбу под машину потенциальной жертвы вместе с маячком, однако реализовать план до конца террористы не смогли.

После этого мужчина расположил взрывчатку под днищем автомобиля участника спецоперации. В результате взрыва ранения получили военный и его супруга.

24 июля на севере Москвы взорвался внедорожник, который принадлежал офицеру Генерального штаба Вооруженных сил России Андрею Торгашову. По данным министерства внутренних дел РФ, исполнитель взрыва установил взрывное устройство под днище автомобиля и дистанционно его активировал.

Серебряков успел уехать в Турцию. Там мужчина был задержан и экстрадирован в Россию, где его обвиняют по двум статьям — в покушении и незаконном обороте оружия. Подробности того громкого дела — в материале «Газеты.Ru».

