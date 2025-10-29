В Мексике нашли 48 мешков с человеческими останками

CBS News: в Мексике в Гвадалахаре нашли 48 мешков с фрагментами человеческих тел

В Мексике в городе Гвадалахара обнаружили массовое захоронение с фрагментами человеческих тел в мешках. Об этом пишет CBS News.

Город Гвадалахара является столицей штата Халиско, где действует один из самых жестоких и могущественных наркокартелей. На территории штата длительное время тысячи людей числились пропавшими без вести.

В прокуратуре сообщили, что тела были найдены около четырех недель назад с помощью поисковой группы на пустыре в Сапопане. Власти сообщили, что на данный момент точное число жертв устанавливается, однако на данный момент сказать точное количество невозможно, поскольку принадлежность частей тел устанавливается.

Заместитель государственного прокурора по делам пропавших без вести Бланка Трухильо заявила, что следователям нужно добиться прогресса в рамках судебной экспертизы, чтобы дать более точную информацию.

Похожий случай произошел в августе. По данным французской газеты Le Figaro, в заброшенном доме в штате Гуанахуато (Мексика) были найдены останки 32 человек.

Тела, которые, по уточнению ведомства, находились «в расчлененном состоянии», были найдены в заброшенном здании в городе Ирапуато, части тел были завернуты в пластиковые пакеты. По останкам удалось идентифицировать личности 15 человек.

Ранее США отложили введение пошлин против Мексики.