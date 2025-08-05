В Мексике в заброшенном доме нашли 32 расчлененных тела

В заброшенном доме в штате Гуанахуато (Мексика) были найдены останки 32 человек. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на пресс-службу прокуратуры штата.

Жуткую находку сделали добровольцы, которые занимаются поисками пропавших без вести. Тела, которые, по уточнению ведомства, находились «в расчлененном состоянии» были найдены в заброшенном здании в городе Ирапуато, части тел были завернуты в пластиковые пакеты. По останкам удалось идентифицировать личности 15 человек. Процесс опознания остальных жертв продолжается.

До этого, в мае текущего года, в другом доме того же города были найдены тела 17 человек, а также предполагаемые орудия убийства. Тогда следователи предположили, что массовая расправа связана с конфликтом между бандой Санта-Роса-де-Лима и картелем Нового поколения Халиско.

Ранее а Мексике нашли обезглавленные тела и отрезанные головы в мешке.