Раскрыта причина смерти соседа пермского каннибала

СК: сосед пермского людоеда скончался в результате ишемической болезни сердца
«Телекомпания НТВ»

Сосед «пермского людоеда» Михаила Малышева, обнаруженный мертвым в квартире вышедшего на свободу преступника, скончался в результате ишемической болезни сердца. Об этом сообщили Telegram-каналу «59.RU» в Следственном комитете (СК).

28 октября в квартире Малышева, освободившегося из колонии после длительного заключения, было найдено тело мужчины. Подробностей следственные органы не приводили, отмечая лишь, что «устанавливают обстоятельства смерти».

Местные жители предположили, что сам каннибал жив, а погибший — пенсионер, который приходил к нему выпивать.

В 2000 году суд приговорил Малышева к 25 годам лишения свободы по обвинению в двух убийствах. Мужчина покинул территорию колонии в октябре 2022 года, после чего вернулся в свою старую квартиру и начал работать в приюте для животных. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее петербургский школьник вернулся с прогулки и нашел трупы родителей рядом с белым порошком.

