На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Камчатке спасли застрявших на перевале туристов

Лебедев: на Камчатке спасли туристов, застрявших в пургу на Авачинском перевале
true
true
true
close
Сергей Лебедев/VK

Туристов, застрявших из-за пурги на Авачинском перевале в Камчатском крае, удалось благополучно эвакуировать. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Спасательная операция на Авачинском перевале завершена. Туристов спасли. Передали родственникам, а спасатели вернулись в пункт постоянной дислокации», — написал он.

Лебедев пообещал поощрить всех участников спасательной операции.

До этого он сообщил, что сильный снег не позволил спасателям добраться до застрявшей тургруппы. Чиновник рассказал, что спасатели, передвигавшиеся на снегоболотоходе «Кречет», не дошли до туристов всего полтора километра. Причиной этого стали отсутствие видимости, ветер и сильная метель. Попытка дойти пешком также не удалась.

28 октября стало известно, что четверо человек на трех автомобилях застряли в районе Авачинского перевала на Камчатке из-за пурги. Люди оказались в снежном плену на высоте около 1200 метров.

Ранее группа альпинистов из России застряла на вершине Манаслу в Непале.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами