На Камчатке спасли застрявших на перевале туристов

Лебедев: на Камчатке спасли туристов, застрявших в пургу на Авачинском перевале

Туристов, застрявших из-за пурги на Авачинском перевале в Камчатском крае, удалось благополучно эвакуировать. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Спасательная операция на Авачинском перевале завершена. Туристов спасли. Передали родственникам, а спасатели вернулись в пункт постоянной дислокации», — написал он.

Лебедев пообещал поощрить всех участников спасательной операции.

До этого он сообщил, что сильный снег не позволил спасателям добраться до застрявшей тургруппы. Чиновник рассказал, что спасатели, передвигавшиеся на снегоболотоходе «Кречет», не дошли до туристов всего полтора километра. Причиной этого стали отсутствие видимости, ветер и сильная метель. Попытка дойти пешком также не удалась.

28 октября стало известно, что четверо человек на трех автомобилях застряли в районе Авачинского перевала на Камчатке из-за пурги. Люди оказались в снежном плену на высоте около 1200 метров.

Ранее группа альпинистов из России застряла на вершине Манаслу в Непале.