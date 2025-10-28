На Камчатке пытаются спасти людей, застрявших в пургу на горном перевале

Четверо человек на трех авто застряли на высоте около 1200 метров на Камчатке

Четверо человек на трех автомобилях застряли в районе Авачинского перевала на Камчатке из-за пурги. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, люди оказались в снежном плену на высоте около 1200 метров. Погода продолжает стремительно ухудшаться, а в машинах заканчивается топливо. На месте ЧП наблюдается сильная пурга, кромешная тьма, а температура воздуха опустилась до –16 градусов. Сообщается, что авто не могут сдвинуться с места. К месту пытается пробраться группа поисковиков-спасателей на снегоболотоходе «Кречет».

По информации Telegram-канала SHOT, три автомобиля с четырьмя людьми застряли на Авачинской Сопке — действующем вулкане недалеко от Петропавловска-Камчатского.

Информацию о случившемся подтвердил министр по чрезвычайным ситуациям (ЧС) Камчатского края Сергей Лебедев в своей группе во «ВКонтакте». Сообщение о происшествии поступило в 21:30 по местному времени (12:30 мск). Лебедев уточнил, что в автомобилях только взрослые, детей нет.

«Я не знаю как откоментировать данное проишествие. Хочется спросить: Серьезно? Ехать на Авачинский перевал, когда по всем телевизорам края и по всем соцсетям сказано идет мощный циклон? Мы для кого все эти смски рассылаем?» — выразил негодование министр.

