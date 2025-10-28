На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Камчатке пока не удалось вызволить застрявших на перевале туристов

Спасатели не смогли добраться до застрявших на Авачинском перевале туристов
true
true
true
close
Andrei Stepanov/Shutterstock/FOTODOM

Сильный снег не позволил спасателям добраться до группы застрявших на Авачинском перевале туристов. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.

Спасатели, передвигавшиеся на снегоболотоходе «Кречет», не дошли до туристов всего полтора километра. Причиной этого стали отсутствие видимости, ветер и сильный зарядами снег. Попытка дойти пешком также не удалась.

В настоящий момент у подножья вулкана бушует сильная низовая метель. Спасателями принято решение ждать до утра, рассчитывая на улучшение погоды и видимости. На помощь основной группе выдвинулась на снегоходах дополнительная команда. С туристами поддерживается радиосвязь.

28 октября сообщалось, что четверо человек на трех автомобилях застряли в районе Авачинского перевала на Камчатке из-за пурги. Люди оказались в снежном плену на высоте около 1200 метров.

Ранее группа альпинистов из России застряла на вершине Манаслу в Непале.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами