На Камчатке пока не удалось вызволить застрявших на перевале туристов

Спасатели не смогли добраться до застрявших на Авачинском перевале туристов

Сильный снег не позволил спасателям добраться до группы застрявших на Авачинском перевале туристов. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.

Спасатели, передвигавшиеся на снегоболотоходе «Кречет», не дошли до туристов всего полтора километра. Причиной этого стали отсутствие видимости, ветер и сильный зарядами снег. Попытка дойти пешком также не удалась.

В настоящий момент у подножья вулкана бушует сильная низовая метель. Спасателями принято решение ждать до утра, рассчитывая на улучшение погоды и видимости. На помощь основной группе выдвинулась на снегоходах дополнительная команда. С туристами поддерживается радиосвязь.

28 октября сообщалось, что четверо человек на трех автомобилях застряли в районе Авачинского перевала на Камчатке из-за пурги. Люди оказались в снежном плену на высоте около 1200 метров.

