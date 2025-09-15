На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине заочно осудили главу Тверской области

На Украине главу Тверской области приговорили к 8 годам за гупомощь запорожцам
Александр Астафьев/РИА Новости

Суд на Украине заочно приговорил губернатора Тверской области Игоря Руденю к восьми годам лишения свободы за оказание гуманитарной помощи жителям Бердянска Запорожской области, в том числе обеспечение школ учебниками, и поддержку российских военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Российского чиновника обвиняют в «финансировании действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя Украины» посредством военной поддержки российских военных и их семей. В качестве одного из элементов обвинения был упомянут визит губернатора в Запорожскую область в августе 2022 года.

Три года назад Руденя посетил Бердянск, где подписал соглашение о сотрудничестве между Тверской областью и Бердянским районом. В рамках этого соглашения, среди прочего финансировалось обеспечение учебных заведений указанного района российскими учебниками, населению выдавались паспорта РФ.

Помимо этого, украинский суд обвинил Руденю в передаче российским военнослужащим материально-технических средств, амуниции, дронов и тд.

Ранее на Украине вынесли заочный приговор депутату Госдумы Максиму Топилину.

