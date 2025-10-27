На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Песков объяснил затягивание с назначением нового главы Тверской области

Песков: Кремль пока не определился с назначением главы Тверской области
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В Кремле продолжается подбор кандидатуры на должность временно исполняющего обязанности губернатора Тверской области. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он признал, что решение пока не принято и администрация вместе с президентом рассматривают несколько вариантов, чтобы определить наиболее подходящую кандидатуру для региона.

Песков в начале октября напоминал, что после утверждения будет опубликован соответствующий указ. Он отметил, что этот процесс занимает время, поскольку выбор должен учитывать специфику и потребности области.

В конце сентября Владимир Путин подписал указ о досрочном освобождении от должности губернатора Тверской области Игоря Рудени. В документе уточнялось, что глава региона ушел в отставку «по собственному желанию, в связи с переходом на другую работу».

В тот же день Путин назначил Руденю на пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.

Ранее глава Чебоксар Владимир Доброхотов ушел в отставку по собственному желанию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами