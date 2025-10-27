Песков объяснил затягивание с назначением нового главы Тверской области

Песков: Кремль пока не определился с назначением главы Тверской области

В Кремле продолжается подбор кандидатуры на должность временно исполняющего обязанности губернатора Тверской области. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он признал, что решение пока не принято и администрация вместе с президентом рассматривают несколько вариантов, чтобы определить наиболее подходящую кандидатуру для региона.

Песков в начале октября напоминал, что после утверждения будет опубликован соответствующий указ. Он отметил, что этот процесс занимает время, поскольку выбор должен учитывать специфику и потребности области.

В конце сентября Владимир Путин подписал указ о досрочном освобождении от должности губернатора Тверской области Игоря Рудени. В документе уточнялось, что глава региона ушел в отставку «по собственному желанию, в связи с переходом на другую работу».

В тот же день Путин назначил Руденю на пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.

