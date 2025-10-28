На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Аэропорт Калуги приостановил прием и выпуск самолетов

Росавиация сообщила о введении ограничений в аэропорту Калуги
true
true
true
close
dentorson/Shutterstock/FOTODOM

Аэропорт Калуги ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации Артема Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сказано в сообщении, опубликованном в 19:39 мск.

До этого аэропорт Калуги приостанавливал прием и выпуск самолетов 27 октября в 20:26 мск. Полноценную работу воздушная гавань возобновила около 6:33 мск.

Утром 28 октября Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 17 украинских дронов над регионами РФ. Больше всего беспилотных летательных аппаратов — 13 — были перехвачены в Калужской области. Еще три цели средства ПВО уничтожили в Брянской области, а одну — в столичном регионе. В ведомстве уточнили, что атака продолжалась в период с 23:00 мск 27 октября до 7:00 мск 28 октября.

Ранее Шойгу заявил, что удары БПЛА не дестабилизируют обстановку в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами