Аэропорт Калуги приостановил прием и выпуск самолетов

Росавиация сообщила о введении ограничений в аэропорту Калуги

Аэропорт Калуги ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации Артема Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сказано в сообщении, опубликованном в 19:39 мск.

До этого аэропорт Калуги приостанавливал прием и выпуск самолетов 27 октября в 20:26 мск. Полноценную работу воздушная гавань возобновила около 6:33 мск.

Утром 28 октября Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 17 украинских дронов над регионами РФ. Больше всего беспилотных летательных аппаратов — 13 — были перехвачены в Калужской области. Еще три цели средства ПВО уничтожили в Брянской области, а одну — в столичном регионе. В ведомстве уточнили, что атака продолжалась в период с 23:00 мск 27 октября до 7:00 мск 28 октября.

Ранее Шойгу заявил, что удары БПЛА не дестабилизируют обстановку в России.