Все бюджетные места в медицинских вузах планируют сделать целевыми

Минздрав РФ предложил обязать студентов, поступающих на бюджетные места в медицинские вузы, заключить договор о целевом обучении. Об этом сообщили в пресс-службе министерства, передает ТАСС.
Разработанный Минздравом законопроект одобрила комиссия по законопроектной деятельности правительства.
Согласно документу, инициатива затронет обучающихся по основным профессиональным программам высшего медицинского и фармацевтического образования.
Кроме того, предлагается обязать студентов, нарушающих условия договора о целевом обучении, платить в бюджет компенсацию в размере затраченной на их обучение суммы и штраф в двукратном размере компенсации.
Эти условия будут распространяться и на выпускников программ среднего профессионального медицинского образования, а также на заказчиков целевого обучения при расторжении договора в одностороннем порядке.
До этого в Госдуме предложили закрепить выпускников медколледжей за конкретными клиниками.
Ранее в Минобрнауки рассказали о заполняемости бюджетных мест в вузах.