Все бюджетные места в медицинских вузах планируют сделать целевыми

Минздрав намерен сделать все бюджетные места в медицинских вузах целевыми
close
Александр Кондратюк/РИА «Новости»

Минздрав РФ предложил обязать студентов, поступающих на бюджетные места в медицинские вузы, заключить договор о целевом обучении. Об этом сообщили в пресс-службе министерства, передает ТАСС.

Разработанный Минздравом законопроект одобрила комиссия по законопроектной деятельности правительства.

Согласно документу, инициатива затронет обучающихся по основным профессиональным программам высшего медицинского и фармацевтического образования.

Кроме того, предлагается обязать студентов, нарушающих условия договора о целевом обучении, платить в бюджет компенсацию в размере затраченной на их обучение суммы и штраф в двукратном размере компенсации.

Эти условия будут распространяться и на выпускников программ среднего профессионального медицинского образования, а также на заказчиков целевого обучения при расторжении договора в одностороннем порядке.

До этого в Госдуме предложили закрепить выпускников медколледжей за конкретными клиниками.

Ранее в Минобрнауки рассказали о заполняемости бюджетных мест в вузах.

