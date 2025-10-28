На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Авиаэксперт: сборка серийных МС-21 уже идет

Авиаэксперт Гусаров: сборка серийных самолетов МС-21 уже идет
Павел Бедняков/РИА Новости

Авиаэксперт, руководитель портала AVIA.ru Роман Гусаров в интервью kp.ru прокомментировал первый полет полностью импортозамещенного российского самолета МС-21. Он напомнил, что у лайнера непростая судьба: он был готов к серийному производству еще в начале 2022 года, однако Запад ввел санкции и половину машины пришлось переделывать.

«Сейчас сборка серийных МС-21 уже идет, какой-то задел готовится. Параллельно проводится комплекс сертификационных испытаний — а это очень большая программа полетов. Пока эта программа не завершится и ее результаты не будут утверждены, на новых самолетах нельзя перевозить пассажиров», — отметил Гусаров.

Он добавил, что чем больше уже собранных опытных образцов участвуют в испытаниях, тем быстрее можно реализовать данную программу.

28 октября Минпромторг России сообщил, что первый полностью импортозамещенный самолет МС-21 совершил пробный полет с аэродрома Иркутского авиазавода. На его борту тестировали работу новых российских систем и двигателей ПД-14.

Как уточняет ведомство, лайнер присоединится к программе сертификационных испытаний. 29 апреля 2025 года первый полет в новом облике совершил другой опытный образец, частично оснащенный отечественными системами.

МС-21 — российский ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет, предназначенный для замены лайнеров Ту-154 и Ту-204. Дальность полета — до 5,1 тыс. км.

Ранее Чемезов заявил о планах нарастить ежегодный выпуск самолетов Ил-114.

