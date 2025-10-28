После скандала с табличками в школе Азова стоимость питания для малоимущих подняли

В Азове после инцидента с разделением школьников в столовой подняли цены на питание для некоторых льготных категорий. Об этом сообщает администрация города.
Изначально стоимость еды для учащихся 5-11 классов из малообеспеченных семей была меньше. Однако после произошедшего появилась информация о подорожании порций.
Таким образом стоимость обеда для детей из малообеспеченных семей сравнялась со стоимостью обеда для школьников из многодетных семей и семей участников СВО.
«Для всех трех названных льготных категорий горячие обеды будут рассчитываться, исходя из одинаковой цены. Сейчас она составляет 81 рубль 12 копеек в день», – рассказали в администрации.
О произошедшем стало известно после того, как в СМИ появились кадры из одной из азовских школ. На столах были установлены таблички «Малоимущие» и «СВО».
После инцидента директора школы уволили. В медучреждении проводят проверку.
Ранее в Госдуме оценили разделение детей в школе на «малоимущих» и «СВО».