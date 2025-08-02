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В Генпрокуратуру пожаловались на сокращение штата избиркома в Запорожье

ЦИК обратился в Генпрокуратуру из-за сокращения штата избиркома в Запорожье
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова сообщила о том, что ее ведомство обратилось в Генеральную прокуратуру в связи с возможным сокращением штата избирательной комиссии Запорожской области и задержками в выплате заработной платы ее сотрудникам. Слова чиновницы приводит Telegram-канал ЦИК.

По словам Памфиловой, ЦИК России совместно с председателем избирательной комиссии Запорожской области Галиной Катющенко неоднократно обращались к руководству региона с просьбой об урегулировании вопроса о невыплате заработной платы сотрудникам регионального избиркома.

По словам Памфиловой, у руководителя региона нет права устанавливать численность штатных сотрудников избирательных комиссий, поскольку они не относятся к органам исполнительной власти. При этом, согласно федеральному законодательству, на него возложена обязанность осуществлять их софинансирование в соответствии с утвержденной на федеральном уровне штатной численностью.

Глава ЦИК РФ уточнила, что софинансирование избирательной комиссии Запорожской области осуществляется из средств федерального бюджета на 56 штатных единиц в соответствии с федеральным законодательством.

«Вызывает полное недоумение стремление руководства исполнительной власти Запорожской области незаконно сократить численность более чем в два раза, направленное, фактически, на развал областной избирательной системы», — подчеркнула глава ЦИК.

В конце июля бойцу СВО Михаилу Филимонову разрешили подать документы в избирком для участия в выборах в Орловский горсовет прямо с передовой.

Ранее Памфилова посоветовала молодым россиянам не торопиться с политической карьерой.

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