Суд вынес приговор экс-министру спорта Дагестана, жаловавшемуся на пытки

Суд дал экс-главе минспорта Дагестана Магомедову три года колонии-поселения
Shutterstock

Суд приговорил экс-главу дагестанского Кизилюрта и экс-министра спорта республики Магомеда Магомедова, обвинившего подмосковных полицейских в пытках, к трем годам колонии поселения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил адвокат Сергей Узденский.

Магомедову инкриминировали незаконное хранение оружия и переделку оружия в боевое. Второй пункт, по словам юриста, доказан не был. Обвинение требовало восемь лет лишения свободы.

«С учетом времени нахождения в СИЗО Магомеду осталось сидеть максимум 1,5 года. Но он уже имеет право ходатайствовать об условно-досрочном освобождении, чем мы, разумеется, воспользуемся», — написал Узденский.

По версии следствия, в 2005 году Магомедов создал преступную группировку, участникам которой платил за готовность совершать преступления, включая насильственные. В 2023-м мужчина был задержан по делу о растрате, но после обысков в местах, связанных с Магомедовым, его также обвинили в содействии террористической деятельности, расправе над двумя и более лицами, а также незаконном хранении оружия.

В январе текущего года представители обвинения заявили, что Магомедов является родственником лиц, связанных с запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ и находящихся в розыске на территории Сирии.

В социальных сетях до этого были опубликованы видеозаписи, на которых Магомедов, задержанный в Московской области, утверждает, что его пытали в полицейском участке. По словам мужчины, после задержания его избивали, применяли электрошокер и насилие с использованием черенка от швабры. Он утверждает, что его пытали трое сотрудников, и он может опознать их по лицам.

Ранее суд вынес приговор замначальника тыла Росгвардии Мирзаеву.

