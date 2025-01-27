На обвинившего полицейских в пытках дагестанца завели новое дело

В отношении Магомеда Магомедова, обвинившего подмосковных полицейских в пытках, возбудили дело по новой статье. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В ходе судебного заседания по избранию меры пресечения в Видновском городском суде стало известно, что в отношении Магомедова возбуждено уголовное дело по двум статьям: о «Незаконном хранении оружия» и «Незаконном изготовлении оружия». До этого было известно только о последней.

Представители обвинения сообщили, что Магомедов является родственником лиц, связанных с запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ и находящихся в розыске на территории Сирии.

В социальных сетях ранее были опубликованы видеозаписи, на которых Магомедов, задержанный в Московской области, утверждает, что его пытали в полицейском участке. По словам Магомеда, после задержания его избивали, применяли электрошокер и насилие с использованием черенка от швабры. Он утверждает, что его пытали трое сотрудников, и он может опознать их по лицам. Судья удовлетворила ходатайство о просмотре видеоматериалов, на которых запечатлены повреждения, полученные Магомедовым. В ходе просмотра видео судья зафиксировала на аудиозаписи факт полученных фигурантом травм.

26 января глава Дагестана Сергей Меликов обратился к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с просьбой взять на личный контроль дело Магомедова.

Ранее дагестанец показал, как перерезает провода от дорожных камер, и попал в полицию.