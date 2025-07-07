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Суд рассмотрит дело бывшего министра спорта Дагестана об убийстве

Дело экс-министра спорта Дагестана Магомедова об убийстве поступило в суд
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mo-kizilurt.ru

Дело в отношении экс-главы Кизилюрта, бывшего министра физической культуры и спорта Дагестана Магомеда Магомедова, которого подозревают в убийстве, растрате и совершении других преступлений, поступило для рассмотрения в Южный окружной военный суд. Об этом рассказал ТАСС представитель суда.

«В Южный окружной военный суд поступило уголовное дело, фигурантами которого являются бывший министр физической культуры и спорта Дагестана Магомед Магомедов и еще семь человек», — уточнил источник.

Также перед судом предстанут Камил Абдулсамадов, Гамзат Шихабудинов, Темирхан Чачанов, Магомед Загидов, Ольга Горлова, Халитбег Махачев и Магомед Абдулкеримов.

Экс-главу Кизилюрта задержали сотрудники центрального аппарата Федеральной службы безопасности (ФСБ) в октябре 2023 года по подозрению в хищении им средств государственного бюджета в период, когда он занимал пост министра спорта. Позже чиновника арестовал Басманный суд Москвы.

Ранее главу Карабудахкентского района Дагестана Амиралиева арестовали до сентября.

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