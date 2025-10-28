Площадь пожара в административном здании в Москве увеличилась до 450 кв. м

МЧС: пожар в административном здании на юго-востоке Москвы разросся до 450 кв. м

Площадь пожара в административном здании на юго-востоке Москвы составляет 450 кв. м. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе МЧС России.

«Порядка 20 человек эвакуированы до прибытия пожарно-спасательных подразделений», — добавили в ведомстве.

Отмечается, что к ликвидации пожара привлечены более 50 человек и 17 единиц техники.

До этого сообщалось, что административное здание на Угрешской улице загорелось на юго-востоке Москвы.

21 октября сообщалось о задымлении в Мариинском дворце, где проходят заседания депутатов Законодательного собрания. К зданию на Исаакиевской площади оперативно прибыли пожарные расчеты, а находившиеся внутри люди были эвакуированы.

Оказалось, что дым был вызван пожаром в шахте лифта, где загорелся брезент. Возгорание было незначительным, и его потушили до приезда спасателей.

Позднее сообщалось о пожаре в элитном жилом комплексе «17/33 Петровский остров» в Петроградском районе.

Ранее пациент российского наркодиспансера поджег палату.