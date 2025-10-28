Стало известно, когда начнут рассматривать по существу дело экс-замглавы МО Попова

Уголовное дело экс-замглавы Минобороны России Павла Попова 235-й гарнизонный военный суд начнет рассматривать по существу через две недели. Об этом рассказал РИА Новости его адвокат Денис Сагач.

«Судебное заседание по назначено на 11 ноября», — уточнил он.

Во вторник в закрытом режиме суд провел предварительное слушание по делу.

Незадолго до этого стало известно, что меру пресечения в отношении Павла Попова в виде заключения под стражей продлили на шесть месяцев.

В Главной военной прокуратуре считают экс-замглавы Минобороны создателем организованной преступной группы (ОПГ) по хищению денежных средств ведомства на строительство парка «Патриот». Отмечается, что на эти деньги Попов построил на своей даче двухэтажный дом, баню и гараж, а также меблировал свое имущество.

Ранее свидетель рассказал, как генерал армии Павел Попов «сломал» экс-главу парка «Патриот».