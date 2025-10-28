На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд продлил арест экс-замглавы Минобороны Попову

Военный суд продлил на полгода содержание под стражей экс-замглавы МО Попова
Григорий Сысоев/РИА Новости

235-й гарнизонный военный суд продлил арест бывшему заместителю главы Минобороны России генералу армии Павлу Попову. Об этом сообщает ТАСС.

«Меру пресечения в отношении Павла Попова в виде заключения под стражей продлить на 6 месяцев», — говорится в судебном решении.

В Главной военной прокуратуре считают Попова создателем организованной преступной группы (ОПГ) по хищению денежных средств ведомства на строительство парка «Патриот». Отмечается, что на эти деньги мужчина построил на своей даче двухэтажный дом, баню и гараж, а также меблировал свое имущество.

Вместе с ним по делу проходят бывший замначальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Владимир Шестеров и экс-директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов. Они обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере и служебного подлога. Обвиняемые полностью признали вину в совершении преступлений и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд арестовал имущество экс-замглавы Минобороны РФ Попова.

