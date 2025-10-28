На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сбивший школьниц в Ревде водитель недавно вернулся с СВО

Водитель, сбивший трех школьниц в Ревде, оказался участником спецоперации
ГУ МВД России по Свердловской области

Мужчина, управлявший автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и сбивший трех школьниц в городе Ревде в Свердловской области, не так давно вернулся из зоны специальной военной операции (СВО) в связи с ранением. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Супруга нарушителя рассказала журналистам, что ее муж получил ранение в июле 2025 года. Сначала его отправили в госпиталь, и затем на два месяца отпустили домой восстанавливаться. При этом мужчина провел дома всего одну ночь, а после этого арендовал коттедж и начал употреблять спиртные напитки.

«Мужчина уже привлекался к ответственности за пьяное вождение, и жена, по ее словам, уговаривала Михаила не покупать авто. Но после ранения он «еле ходит», поэтому все же купил авто», — говорится в публикации.

Женщина добавила, что теперь винит себя за то, что не смогла отговорить супруга от покупки машины.

27 октября на улице Чехова в Ревде автомобиль сбил трех школьниц, стоявших на тротуаре и ждавших зеленый сигнал светофора, после чего врезался в магазин. Двух девочек спасти не удалось. Третьего ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии. По данным региональной Госавтоинспекции, находившийся за рулем мужчина был пьян.

Ранее в Ревде появился стихийный мемориал в память о девочках, которых сбил пьяный водитель.

