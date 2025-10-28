На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач объяснила, почему циститом чаще болеют женщины

Врач Сережина: женщины чаще болеют циститом из-за анатомических особенностей
true
true
true
close
Freepik

Основной возбудитель цистита — кишечная палочка. В норме она обитает в кишечнике, но при попадании в мочевой пузырь начинает быстро размножаться. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Как напоминает газета «Известия» со ссылкой на экспертов, клиническая картина острого цистита включает учащенное и болезненное мочеиспускание малыми порциями, императивные позывы и боль над лобком, а также появление крови в последней порции мочи. Температура при этом выше +38 °C.

«Женщины сталкиваются с циститом чаще мужчин. Причина — анатомические особенности: более короткая и широкая уретра облегчает попадание бактерий в мочевой пузырь. Воспаление нередко развивается после интимной близости — это так называемый посткоитальный цистит», — отметила Сережина.

Кроме того, по ее словам, заболевание может возникнуть при неправильном питании, недостатке жидкости, мочекаменной болезни, заболеваниях почек, раздражении слизистой агрессивными веществами, а также при приеме некоторых лекарств.

Уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Светлана Калинина до этого предупреждала, что лечение цистита народными средствами чаще всего оказывается неэффективным, а иногда и чревато осложнениями.

По ее словам, при отсутствии своевременной терапии инфекция может распространиться на почки и вызвать пиелонефрит. К тому же, бесконтрольное использование средств народной медицины способно привести к аллергическим реакциям или побочным эффектам.

Ранее врач назвала самые распространенные причины боли внизу живота у женщин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами