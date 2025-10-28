Врач объяснила, почему циститом чаще болеют женщины

Основной возбудитель цистита — кишечная палочка. В норме она обитает в кишечнике, но при попадании в мочевой пузырь начинает быстро размножаться. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Как напоминает газета «Известия» со ссылкой на экспертов, клиническая картина острого цистита включает учащенное и болезненное мочеиспускание малыми порциями, императивные позывы и боль над лобком, а также появление крови в последней порции мочи. Температура при этом выше +38 °C.

«Женщины сталкиваются с циститом чаще мужчин. Причина — анатомические особенности: более короткая и широкая уретра облегчает попадание бактерий в мочевой пузырь. Воспаление нередко развивается после интимной близости — это так называемый посткоитальный цистит», — отметила Сережина.

Кроме того, по ее словам, заболевание может возникнуть при неправильном питании, недостатке жидкости, мочекаменной болезни, заболеваниях почек, раздражении слизистой агрессивными веществами, а также при приеме некоторых лекарств.

Уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Светлана Калинина до этого предупреждала, что лечение цистита народными средствами чаще всего оказывается неэффективным, а иногда и чревато осложнениями.

По ее словам, при отсутствии своевременной терапии инфекция может распространиться на почки и вызвать пиелонефрит. К тому же, бесконтрольное использование средств народной медицины способно привести к аллергическим реакциям или побочным эффектам.

