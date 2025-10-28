На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд признал незаконными объявления о сдаче жилья исключительно мусульманам

Суд Москвы признал незаконными объявления о сдаче квартир только мусульманам
close
Depositphotos

Савеловский суд Москвы признал незаконным размещение объявлений о сдаче жилья исключительно гражданам, исповедующим ислам. Об этом говорится в тексте решения суда, с которым ознакомился ТАСС.

Согласно документам, в одном из тематических Telegram-каналов были опубликованы два поста, в одном из которых была информация о сдаче однокомнатной квартиры у метро «Щелковская». В публикации подчеркивалось, что недвижимость сдается только мусульманам. В другом объявлении предлагалось арендовать дом в деревне Дроздово в Подмосковье с пометкой «сдается мусульманам». При этом Telegram-канал не закрытый, пост мог прочесть любой желающий.

В ходе мониторинга сети на эти объявления обратили внимание сотрудники прокуратуры. В надзорном ведомстве сочли данные посты дискриминацией по религиозному признаку. Прокуратура подала административный иск с требованием заблокировать объявления и признать содержащуюся в них информацию запрещенной. В суде иск удовлетворили.

Экс-сенатор Ольга Епифанова ранее предупредила, что около половины собственников квартир в России в конце 2025 года и в 2026 году могут столкнуться со штрафами за то, что не оформили временную регистрацию жильцам. По ее словам, санкции направлены не на добросовестных людей, а на тех, кто систематически нарушает закон, игнорируя требования регистрации.

Ранее риелтор рассказал, как не нарваться на мошенников при аренде жилья.

