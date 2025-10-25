Жители Херсонской области остались без света после аварии на подстанции

В Херсонской области в результате аварии без света остались 98 тысяч жителей

Более 98 тысяч жителей Херсонской области лишились электроэнергии в результате аварии на местной подстанции. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром произошло аварийное отключение подстанции «Виноградово» по причине износа оборудования <...> Затронуто более 98 тысяч человек», — говорится в сообщении.

По его словам, свет пропал в 96 населенных пунктах Скадовского, Голопристанского, Алешкинского округов, а также местами в Каховском округе. Глава региона отметил, что в настоящий момент все социально значимые объекты переведены на аварийные источники питания.

Сотрудники «Херсонэнерго» работают над устранением неисправностей на месте аварии, заключил губернатор Сальдо.

20 сентября в 73 населенных пунктах Республики Дагестан аварийно отключилось электроснабжение. Об этом сообщало региональное управление МЧС. Там уточнили, что свет временно пропал в Ахтынском, Ботлихском, Дахадаевском, Кизлярском, Кулинском, Магарамкентском, Сергокалинском, Сулейман-Стальском и Цунтинском районах и в Махачкале. К ремонту привлекли 180 человек и 60 единиц техники.

Ранее гроза частично обесточила Великий Новгород.